Hispanas denuncian intento de secuestro por un hombre que ofrece perfumes

GARNER, Carolina del Norte.- Un hombre presuntamente ofrece perfumes en estacionamientos de Carolina del Norte con la intención de secuestrar a quienes se acercan. Dos mujeres hispanas relatan el modus operandi del sospechoso.

Elizabeth Esquivel indicó que el pasado 19 de septiembre fue al centro comercial Forest Hill ubicado en el 1325 de 5th Ave, en Garner, cuando una situación "poco común" le sucedió. Mientras ella caminaba hacia su carro en el estacionamiento, un hombre presuntamente se acercó para ofrecerle fragancias.

"Él me dijo que estaba buscando a una familia hispana, y que él no hablaba inglés. Me dijo que salió de un evento del Centro de Convenciones de Raleigh donde había productos de alta gama, y le quedaron unas cajas de perfumes", dijo Esquivel en entrevista a Noticias 40.

El hombre presuntamente dijo que le regalaría siete perfumes si ella compraba uno de los productos, e insistió repetidamente que la hispana debía ir a su automóvil. "Él me dijo que fuera a su vehículo. Yo le dije que no, pero él seguía insistiendo", comentó Esquivel.

La residente de Garner confesó que el incómodo momento no pasó a mayores gracias a la compañía de 'Seven', un perro que adoptó al comenzar la pandemia. "Durante su insistencia el perro se me lanzó encima desde la parte trasera del vehículo", confesó.

De acuerdo a la hispana, el hombre presuntamente no estaría solo. Una camioneta 'van' blanca estaba estacionada muy cerca del vehículo del sospechoso. "Había una van blanca que no tenía ventalanes, sino una puerta y las ventanas del conductor y el pasajero", agregó.

El relato de Esquivel fue compartido en la red social Facebook, donde en pocos minutos la publicación fue compartida por más de 400 personas. A raíz del mensaje, una segunda hispana confesó haber visto el mismo modus operandis.

"Quedé en shock, porque así como ella describió en su video, eso nos pasó a nosotros. Un hombre vestido muy elegante dijo que le regalaron varios perfumes. Luego me dijo que en su carro tenía maquillaje que le regalaron. Al ver que no me acerqué, me dijo que se le había olvidado", dijo Diana Caballero, residente de Durham.

Ambas hispanas describen al hombre de la siguiente manera: "Un muchacho muy guapo, elegante, delgado, con ropa de marca y mide aproximadamente 5' 4" de estatura", compartieron.

Para prevenir ser víctima de un posible secuestro, un oficial de la policía recomendó tener a la mano la llave de su vehículo, subirse de inmediato y colocar los seguros. Además, evite hablar con personas desconocidas y reporte de inmediato cualquier actividad sospechosa al 911.

Cuéntenos, ¿ha pasado por la misma situación? Envíenos sus comentarios a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter.

Te puede interesar: