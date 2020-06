Condado de Wake entrega alimentos a estudiantes durante el verano, vea aquí los lugares

Desayuno y almuerzo, entre las 11 a.m. y la 1. p.m.

Almuerzo y cena disponibles en los siguientes lugares:



First United Methodist, 117 S. Academy St., Cary (Mon.-Fri., 12:15-1:15 p.m.)

Chatham Forest Apartments, 880 Glendale Drive, Cary (Tues. and Thur., 6:30-7:30 p.m.)

Apex First Baptist, 419 S. Salem St., Apex (Mon.-Fri.., 6:30-7:30 p.m., Sat. and Sun., noon-1 p.m.)

Arbors at Cary Apartments, 200 Wrenn Drive, Cary (Mon.-Thur., 6-7 p.m.)

Crosstimber Apartments, 900 Golden Horseshoe Circle, Morrisville (Mon.-Fri., noon-1 p.m.)

Holly Springs United Methodist, 108 Avent Ferry Road, Holly Springs (Mon.-Thur., 6-7 p.m.)

Kirk of Kildaire Presbyterian Church, 200 High Meadow Drive, Cary (Sat. and Sun., noon-1 p.m.)

Wilson Temple UMC, 1023 Oberlin Road, Raleigh (Sat. and Sun., noon-1 p.m.)

Arella Cary Apartments, 101 Harlon Court, Cary (Tues.-Thur., 5:30-7:30 p.m.)

Pleasant Grove Baptist Church Carver Center, 948 Morphus Bridge Road, Wendell (Mon.-Fri., 11 a.m.-1 p.m.)

Chatham Estates Mobile Home Community, 701 E. Chatham St., Cary (Mon.-Fri., 12:30-1:30 p.m.)

Shangri-La Mobile Home Community, 811 Chickadee Lane, Apex (Mon.-Fri., 6:30-7:30 p.m., Sat., noon-1 p.m.)