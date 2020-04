Aumentan los contagios por coronavirus en las plantas de alimentos de Mountaire Farms en Carolina del Norte

“No tengo idea de dónde sacaron eso. Como dije antes, no estamos confirmando la cantidad de casos positivos para proteger la privacidad de nuestros empleados ”, dijo Catherine M. Bassett, directora de comunicaciones de Mountaire Farms.

Atienden las denuncias de los trabajadores

“Ellos no tienen los mismos ingresos que nosotros. Me gustaría que los contratistas fueran un poco más flexibles con sus empleados. Muchos no se han presentado por miedo o porque están enfermos”, dijo el trabajador.