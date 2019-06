Llegan a Miami últimos cruceros que parten de Cuba

Esta mañana arribó a Miami el último crucero de la empresa Royal Caribbean, que partió desde La Habana, después de que entraran en vigor las nuevas medidas del gobierno de Trump, que reinstalan las restricciones de viajes a Cuba . El Empress of the Sea atracó en el puerto de Miami pasadas las 6 de la mañana.

“Para todos los viajes del Majesty of the Seas y el Empress of the Seas durante el 2019, hemos asegurado puertos alternativos y estamos en el proceso de comunicar los nuevos itinerarios a nuestros huéspedes y socios de viajes”, dice uno de los tuits. La compañía continúa ofreciendo las nuevas rutas a quienes ya habían reservado, con un reembolso del 50 % o la opción de cancelar el viaje y recibir el reembolso completo.