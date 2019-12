Familia Pide a los Latinos que Salven Vidas

La mejor y única esperanza de Bella para una cura era un trasplante de células madre de sangre de un donante genéticamente compatible. Sus hermanos fueron probados, pero ninguno fue compatible. Eso no es inusual, ya que el setenta por ciento de los pacientes no tienen una pareja en su familia. Tienen que recurrir al Registro Be The Match, operado por el Programa Nacional de Donantes de Médula sin fines de lucro, que conecta a los pacientes con donantes voluntarios de células madre de sangre genéticamente compatibles.

A pesar de que Bella no pudo realizar un trasplante, su familia quiere ayudar a otras familias a encontrar su cura. "No hay mucha conciencia en la comunidad latina", dice Sánchez. "Lo sé. Fui uno de ellos y estoy tratando de cambiar eso ".

El padre de Bella ofreció la oportunidad de salvar a otro paciente

Ray Sánchez, un veterano de combate del Ejército, no se lo pensó dos veces antes de unirse al Registro Be The Match para convertirse en donante. Mientras aún luchaba después de la muerte de su hija, oró y le pidió a Dios una señal de que Bella estaba en el cielo. Poco después, recibió una llamada de Be The Match, informándole que era compatible para una niña que lucha contra un trastorno sanguíneo raro.