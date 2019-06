Esto es lo que dijo el jefe de la policía de Miami sobre la la prohibición de ciudades santuario en Florida

Después que el gobernador de Florida Ron DeSantis firmó el pasado 14 de junio la ley que prohíbe las ciudades santuario en el estado, el jefe de la policía de Miami no ha informado sobre lo que harán o no los miembros de su departamento.

“Yo voy a respetar la ley y si alguien no las respeta irá a la cárcel”, aseguró Colina en una entrevista hecha por uno de sus oficiales y publicada en Youtube el pasado 25 de abril.

Días antes, el jefe de la policía de Miami había dicho en una entrevista en una estación de radio local que no podría dormir si sus oficiales tendrían que verificar el estatus migratorio de las víctimas, incluso aseguró que prefería ser despedido si eso ocurría.

“Prefiero no tener este cargo si me piden que ordene a los policías que verifiquen el estatus migratorio de alguien antes de ayudar a esa persona”, dijo durante el programa en la emisora Actualidad 1040 AM.