Entrenamientos rápidos y gratis o a bajo costo para adultos en el condado Miami-Dade

Eso es lo que usted puede recibir cuando se inscribe en uno de los más de 75 programas de capacitación en 14 centros de educación para adultos convenientemente ubicados y siete colegios técnicos que están acreditados a nivel nacional por el Consejo de Educación Ocupacional ( COE ). Estos programas se ofrecen a estudiantes adultos de todo el distrito en nuestros colegios técnicos. Los mismos son Miami Lakes Educational Center & Technical College, Lindsey Hopkins Technical College, D.A. Dorsey Technical College, George T. Baker Aviation Technical College, The English Center, Robert Morgan Educational Center & Technical College y South Dade Technical College. Muchos de estos programas disponibles se pueden completar en un año.

Los programas de preparación para adultos de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade ( M-DCPS) están diseñados para preparar a los estudiantes a que ingresen a la carrera de su elección a través de nuestro programa de capacitación técnica profesional. Estos son los únicos programas que ofrecen tanto por tan poco. ¿Se imagina recibir una educación que lo prepare para ingresar a la fuerza laboral por poco o ningún costo? Nuestros centros ofrecen consejeros que pueden ayudarlo con las solicitudes de ayuda financiera y los beneficios educativos para los veteranos que cualifican. Lo mejor de todo es que la financiación que reciben los estudiantes para completar su preparación profesional no es un préstamo. La mayor parte de la asistencia financiera que se ofrece a través de nuestros programas de educación para adultos son subvenciones que no tienen que ser devueltas. Todos los estudiantes terminan sus carreras sin deber dinero. Dado que no se ofrecen préstamos para estudiantes, los estudiantes completan nuestros programas sin deudas financieras. De esta manera, nuestros egresados ingresan al mercado laboral libres de préstamos estudiantiles.