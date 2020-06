Nueva York busca controlar llegada de gente de Florida tras repunte de contagios de coronavirus en el sur del país

Mal manejo de pruebas y las muertes

"Nos dieron una línea completa: no es que el virus esté subiendo, es que estamos haciendo más pruebas, esto simplemente no es verdad. Si miras Florida, más personas ingresan en hospitales. No tiene nada que ver con las pruebas. Más personas van a las camas de la UCI. No tiene nada que ver con las pruebas”, reveló.