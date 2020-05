El Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade brinda servicio ininterrumpido durante el estado de emergencia del COVID-19

WASD necesita de su colaboración para proteger el sistema de aguas residuales. Debido a que ahora las personas limpian y desinfectan con mayor frecuencia usando toallitas blanqueadoras y, posiblemente usen otros artículos como las toallitas para bebés y toallas de papel en lugar de papel higiénico debido a la escasez en las tiendas, les pedimos a los residentes que desechen estos artículos en el cesto de la basura y no en el inodoro. Estos artículos no se descomponen en las tuberías del alcantarillado, por lo que pueden causar obstrucciones importantes que podrían conllevar a derrames de aguas residuales, fallas en el sistema de bombeo y problemas en la planta de tratamiento. Para obtener más información sobre qué no descargar, visite nuestro sitio web.