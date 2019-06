Desalojaron a los depredadores sexuales de un campamento en el noroeste de Miami pero nadie sabe a dónde se fueron

La situación ha generado molestias entre algunos miembros de la comunidad, pues dicen que no hay una solución concreta, y estos individuos podrían terminar esparcidos por toda la ciudad.

Debido al mandato que obliga que los predadores sexuales no puedan vivir a 2.500 pies a la redonda de escuelas, parques y guarderías, a estas personas cada vez se les dificulta más encontrar dónde vivir.

El pastor Frank Díaz, que lidera una organización sin ánimo de lucro llamada United We All Can, le está pidiendo al condado que les conceda un espacio en un área industrial, en el que puedan construir un centro de viviendas para estos individuos.