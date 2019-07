Creyó que iba a lograr un ingreso extra trabajando desde su hogar y terminó endeudada por más de $2.500

“Cuando tú crees que el dinero ya está en tu cuenta, piensas, bueno esto ya es un trabajo legítimo”, agregó la víctima de este fraude. Pero horas después recibió una desagradable sorpresa. “El banco me manda un mensaje y me dice que mi cuenta está sobregirada, por $2.450”, afirmó Loeza.

La mujer agregó que el banco le dijo que era su responsabilidad saber si el cheque tenía fondos o no. Pero ésta argumenta que el banco primero no validó la autenticidad del cheque, y cuando no lo pudo cobrar, le quitó el dinero a ella. “No hicieron su trabajo”, dijo la mujer.