Miami tiene un nuevo jefe de la policía: el cubanoamericano Art Acevedo

El nuevo policía dijo que recibió con entusiasmo la propuesta de la ciudad y desestimó las protestas que hubo en el verano pasado frente a la sede de la policía, en donde quemaron varias patrullas . "Los que protestan dicen que quieren un mejor departamento de policía, no que no quieren a los policías, porque ellos son los que más nos apoyan a nosotros", aseguró Acevedo.

Datos curiosos de nuevo jefe de la policía de Miami durante sus funciones en Houston

• Su equipo favorito de futbol americano es los Texans: En tono de charla comentó que es fan de los Texans por conveniencia. “Aquí es donde me pagan para tener mi pan dulce en la mañana y huevos rancheros… soy bobo pero no soy bruto”, dijo en medio de carcajadas, con un acento muy cubano. “A mi en realidad me encantan ‘Los Angeles RAMS’ desde chiquitico pero ahora estoy en Houston y mientras no jueguen contra los RAMS le voy a los Texans”.