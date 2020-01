5 rituales que puede hacer en Miami para comenzar el 2020 con salud, paz y prosperidad

Ritual para la manifestación de prosperidad: dar para recibir es una formula que le ayuda a mantener la energía de la abundancia cerca de su vida. No se trata de obsequiar algo valioso, es la satisfacción de crear usted mismo algo para una persona, lo que le permite conectar con la alegría de recibir algo para usted también. Aproveche esta temporada de la navidad para regalar un presente a las personas de su comunidad que menos se lo esperan y prepárese para recibir también, las sorpresas del universo.

Ritual para tener paz: cada vez que salgas de casa, con todo lo que encuentres en el camino, evita juzgar. Si alguien te quita el puesto en donde vas a estacionar, si hay tráfico o si alguien se te atraviesa en la vía, no califiques lo que ocurre. El juicio se vuelve desventajoso cuando comienzas a juzgar a otro, intentado adaptarlo a tu molde. Al no poder cambiar a las personas, te llena de frustración y rabia. Así que vive y deja vivir, para que tu paz aumente cada vez que te abstengas de juzgar.

Ritual detox para mejorar el ánimo: vaya a una playa y lleve una toalla para sentarse frente al mar de Key Biscayne o en Miami Beach, a primera hora de la mañana. Practique la meditación y la respiración. Aunque no sepa cómo realizarlos, lo único que debe hacer es mantener su mente en presente. Escuche el sonido de las olas y de todo lo que lo rodea, para que su mente no piense en nada más. Cuando atraviese una circunstancia dificil, esto lo ayudará a evitar los pensamientos que lo llevan al futuro o a los problemas que seguramente no han llegado, sino que pasan solamente en su mente.