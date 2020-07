Una concejal de la ciudad de South Gate denuncia años de acoso por parte de uno de sus colegas

"Me sorprende que otras mujeres no apoyen a otras mujeres, especialmente cuando miramos este abuso, este comportamiento", dijo la exconcejal de la ciudad de Santa Ana, Michele Martínez.

"Fue la foto que puso, es de una película, pero la persona tiene un rifle, tiene una pistola, y dice 'I'm going after you' y pone mi nombre", dijo Díaz y agrega, "el señor concejal Gil Hurtado es un misógino, es una persona narcisista, una persona que a mis colegas mujeres les ha dicho 'tienes tú que venir a pedirme a mí perdón'".