Un video con Anthony Davis hizo que se popularizara este camión de tacos en Los Ángeles

El impacto de las plataformas digitales como Instagram, ha elevado la popularidad de los platillos de birria a niveles que Jaime nunca se imaginó. Después de que el basquetbolista Anthony Davis declarara que esta birria es su favorita, su lonchera ha ganado popularidad. "Best tacos in the city", dijo Davis en un video que publicó Jaime en sus cuentas sociales.