Todo lo que debes saber sobre la osteoporosis y cómo prevenirlo

La sobrepoblación de información en la Internet es hoy por hoy una de las causas más comunes de que la gente no esté bien enterada acerca de temas tan importantes como la salud y, por tanto, no sepa cómo prevenir ciertas condiciones, cómo identificarlas o qué hacer si se cree que ya se tiene tal o cual enfermedad.

1. Mito: la mayoría de la gente no tiene que preocuparse por la osteoporosis.

Realidad: Este es otro mito totalmente falso. Las pruebas que encajan en este diagnóstico (conocidas como BDT -Bone Density Tests- por sus siglas en inglés) que miden la densidad mineral ósea y demuestran si se sufre o no de la condición, son indoloras. Las densiometrías (BDT) o un DEXA son exámenes sencillos a base de imágenes conseguidas a bajísima exposición de rayos X.

Realidad: Falso. De hecho, los médicos especialistas en salud ósea han hecho énfasis por años en que esta es una enfermedad “silenciosa”, pues quien la padece no presenta síntomas, no siente dolor y no nota cambios hasta que sufre un accidente que resulta en fractura.