¿Qué hacer cuando has sufrido una caída y te has fracturado uno o varios huesos?

No solo que duele mucho y limita tus actividades -o puede hasta invalidarte por un tiempo determinado-, sino que el futuro de tu salud ósea en general se compromete. La osteoporosis no es una condición para tomar a juego, menos aún cuando las estadísticas indican que en la actualidad esta enfermedad afecta a uno de cada cuatro adultos mayores de 50 años .

Antes de adentrarnos en lo que le pasa a uno de tus huesos cuando se rompe, vamos a aclarar una duda común: ¿qué diferencia hay entre un hueso fisurado y uno roto o fracturado?