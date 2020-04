"No ganó la muerte": dos hispanos vencen la lucha contra el coronavirus tras debatirse entra la vida y la muerte

"Cuando llegué al hospital me dijeron que solo tenía 15% de vida. No tenía esperanza", cuenta Jennifer Martínez quien aún muestra al toser signos de la agresiva enfermedad que padeció.

A pesar de haber recibido un diagnóstico desconsolador, con tan sólo 25 años de edad Jennifer decidió pelear por su vida. "Mis pulmones ya estaban muy contaminados y yo ya estaba lista para morir" , cuenta Jennifer. "Al principio no lo tomé en serio, lo tomé como una gripa regular, pero estando al borde de la muerte me di cuenta que esto es en serio" , dijo Jennifer.

En la misma situación se encontró Rubén Mata quien, cuando empezó a sentir los síntomas, pensó que era un resfriado común. Pensé que "un caldo de pollo me iba a ayudar, pero eso no me ayudó porque llegué con neumonía y luego ya cuando me hicieron más test era el coronavirus", cuenta Mata.