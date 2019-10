Más 130,000 usuarios en estas ciudades podrían quedar sin electricidad en el sur de California

Condado de Los Ángeles

Condado de Riverside

Condado de San Bernardino

Condado de Ventura

SW of Lake Casitas, Somis, Fork Arroyo Sequit, Happy Camp Canyon, Burro Flats, north of Hwy 126

Condado de Orange

Irvine, Orange, Villa Park, Lake Forest, Mission Viejo, Santa Ana, Tustin, Rancho Santa Margarita, Yorba Linda

Unincorporated areas including El Modena, Trabuco Canyon, and Robinson Ranch, within Irvine Regional Park, Panorama Heights, Cowan Heights Map 1, Cowan Heights Map 2, Orange Park Estates, Orange Park Acres, Coal Canyon, Bee Canyon, Cowan Heights, San Juan Hot Springs, Portola Hills, Modjeska, Silverado and Robinson Ranch