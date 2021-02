¿Quieres la “green card”? Esto debes saber después de que Biden levantó las restricciones

El miércoles, Biden declaró que cerrarle la puerta a los inmigrantes legales no promovía los intereses de Estados Unidos .

¿Qué debo saber si quiero la “green card”?

No obstante, la abogada pidió que los aspirantes a tramitar la “green card” deben asesorarse con abogados que conozcan del tema migratorio antes de iniciar el trámite, ya que podría haber consecuencias negativas no deseadas y también existe el riesgo de fraudes.

“Algunas personas va a poder tramitar un ajuste de estatus dentro de California o dentro de Estados Unidos para lograr legalizarse, pero la mayor parte quizá tenga que salir a sus países de origen. Cada circunstancia puede traer consigo castigos y posibles trabas a la legalización. No hay un paso general para todo mundo, ya que las circunstancias de cada persona son muy individuales”.

¿Habrá algún cambio poblacional?

“Lo que está pasando con el covid, el cierre de negocios a raíz de tratar de evitar la posible transmisión de covis es algo que quizá no cambie que tengamos las puertas abiertas para la legalización o no. Yo no espero número altos a partir de que el departamento migratorio va a empezar a tramitar de nuevo procesos para una tarjeta verde. Lo que creo que sí podríamos tener es números altos de población si es que esta administración abre algún tipo de amnistía general”, añadió.