La aprobación en las urnas de la Medida R ayudará a los presos latinos

Impacto en los latinos

El número de latinos con problemas mentales en las cárceles del condado podría llegar al 51%, según los expertos. “Uno de los motivos es que entre los latinos en general no es común buscar ayuda de un especialista, indica el reporte Latino Voices: The impacts of crime and criminal justice policy on Latinos ” . “Menos de uno de cada 11 latinos contacta a un especialista en salud mental. Los inmigrantes aún menos buscan ayuda.”