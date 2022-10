Lo que debes saber para celebrar Halloween de manera segura

En anticipación de esta celebración, varias organizaciones en el área se están preparando con eventos gratuitos para toda la familia. En Costa Mesa por ejemplo, la Fundación Power of One presenta su Tercer Anual Trunk Or Treat, en el cual tendrán actividades educativas y juegos para los niños y estarán repartiendo dulces para todos los participantes. Este evento se llevará a cabo el viernes 29 de Octubre a las 4pm en la tienda de IKEA Costa Mesa.