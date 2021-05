Desconectan a Andrés Banda tras meses de lucha para mantenerlo con vida en el Hospital Loma Linda

Tras la visita del médico independiente, ocurrida el 10 de mayo, la familia de Banda tuvo una audiencia ante el juez al día siguiente, el 11 de mayo, a las 11 a.m. Esa misma noche Andrés Banda fue desconectado en el Hospital Loma Linda.

Una lucha por meses

Andrés Banda Jr., hijo del paciente, dijo a Univision 34 Los Ángeles antes de la visita del médico independiente que estaban "nerviosos porque no sabemos qué puede pasar, ya sea la voluntad de Dios lo que pase, pero nosotros hicimos la pelea porque nosotros tenemos un sentimiento que va a salir mi papá. Y él nos da esa esperanza porque él no se da por vencido y nosotros no nos vamos a dar por vencidos", aseguró el hijo.