5 datos que debes saber sobre Martin Luther King y el movimiento por los derechos civiles

¿Por qué es importante mantener su legado?

Esta pregunta se puede responder con otra interrogante, ¿te imaginas que por tu color de piel, o por ser hispano tu o tus hijos no puedan ir cualquier escuela, no puedan utilizar cualquier baño público, no puedas sentarte en cualquier asiento el transporte público? Esas libertades que muchas veces no apreciamos, no existían antes de la lucha de el Dr Martin Luther King Jr.