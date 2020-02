Te explicamos por qué algunos residentes recibirán dos formularios del Censo

Cerca de 291 mil cuestionarios del “American Community Survey” son enviados aleatoriamente cada mes para totalizar los 3 millones y medio al año, sus resultados ofrecen una radiografía detallada y actualizada del país: cuántos somos, de dónde venimos, nuestro nivel socioeconómico y qué idioma hablamos, entre otros factores que permiten determinar la composición de nuestras comunidades y sirve de herramienta al gobierno a la hora de distribuir fondos, crear programas y mejorar la infraestructura.

“El problema de no tener el 'American Community Survey' cada año, es que no podemos publicar esta información más detallada que el Censo no capta”, explicó Arredondo al preguntársele por qué no suspendieron la distribución del cuestionario del “American Community Survey” durante la realización del conteo poblacional del 2020.