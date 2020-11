"No puedo mirar a nadie": Madre hispana lleva cinco meses hospitalizada con coronavirus

"Tengo muchos días aquí y no puedo mirar a nadie. Mi esposo está solo en la casa con los niños. No tenemos a nadie para cuidarlos" dijo Crystal desde la cama donde ha estado.

Crystal tiene 36 años, era una mujer activa con sus tres hijos y ahora con el bebé que nació, a quien no ha podido ni si quiera cargar por la debilidad que tiene. El virus atacó todo su cuerpo, su cabello se cayó y no tiene fuerza en sus piernas, "no tengo músculos" aseguró.