“Me dijo que me quería mucho”: madre ve morir a su hija al no recibir diálisis durante paso de la tormenta invernal

HOUSTON, Texas . - Mercedes, de 32 años, con síndrome de Down murió tras una semana de no recibir su tratamiento de diálisis debido a los apagones ocurridos durante el paso de la tormenta invernal por Texas.

“Me hablaron y me dijeron que estaba cerrado el centro donde le daban el tratamiento, estaban cerradas que no le iban a dar el lunes, y después me avisaron que el miércoles tampoco. El viernes me avisaron que si la quería la podía llevar y la llevé luego, luego”, continuó.