Demócratas exigen al gobernador de Texas que se pronuncie sobre el caso de Javier Ambler

El hombre fue sometido aunque sufría de problemas cardiacos, los cuales informó a los agentes de policía mientras les decía que no podía respirar, de acuerdo con The Austin American-Stateman, que difundió un video con estas imágenes este mes. Ambler murió en un hospital una hora después. No estaba armado y las imágenes muestran que no se había resistido al arresto.