Confirman el arresto del padrastro de la niña Maleah Davis bajo cargos de manipular evidencia

Hasta ahora no se conocen otros detalles sobre el caso , pero este arresto ocurre un día después de que el activista afroamericano Quanell X realizara una conferencia de prensa con medios locales en la que estuvo presente Brittany Bowens, la madre de la niña, y se dieron a conocer detalles sobre el padrastro.

Bowens ahora dice que Vence, el sujeto con el que dejó a su hija Maleah mientras ella fue Massachusetts por un asunto familiar, es su exnovio y que ella tenía conocimiento de que abusaba físicamente de la niña, pero no lo denunció.

Estas declaraciones no las hizo de manera voluntaria, según explicó Quanell X, sino que salieron a relucir luego de una conversación que él sostuvo con la mujer acerca de la desaparición de la niña.

“Hablé con la familia del padrastro de Maleah y con su madre Brittany durante horas a lo largo de dos días. Los detalles de los que nos enteramos en nuestra investigación sobre el abuso de Maleah no fueron algo que la madre me confió”, escribió el activista en un post de Facebook .

Quanell X asegura que a través de su investigación juntó información “extremadamente creíble” que compartió con la señora Bowens. “En ese punto ella empezó a darme detalles que no había revelado a los investigadores”.

El activista dice que al cuestionarla varias veces sobre por qué no mencionó tal información a los detectives, ella le respondió que “estaba tan traumatizada y estresada que no podía recordar por qué no había dado esos detalles a las autoridades”.