Padre hondureño exige justicia tras el asesinato a balazos de su hijo de 14 años por dos adolescentes

Entre lágrimas, el señor Aster Turcios cuenta que su hijo de 14 años salió de su casa camino a la de su tía, ubicada en el mismo complejo de apartamentos. No habían pasado ni 10 minutos cuando el menor, según el Departamento de Policía de Houston, fue baleado por dos adolescentes que no le robaron nada. Las autoridades no han podido dar con el paradero de los sospechosos.