Vendedor ambulante de Fresno aún en silla de ruedas tras dos meses de recibir disparo

FRESNO, Calif. -Han sido más de dos meses desde que un vendedor ambulante de Fresno fue baleado en la pierna . Aunque los tres hombres acusados del crimen fueron arrestados en octubre, el daño no acabó ahí.

“Me pidieron el dinero, y pues no se los quise dar", relata, refiri´éndose a los tres sospechosos, incluyendo un menor de edad, que se le acercaron aquel día. “Muchas veces, eso es lo que cuesta tu vida, 200 tristes dolares".

“Estaba corriendo bien recio, y cuando me pegó la bala, me caí y me pegué en el cemento, en el borde del cemento".