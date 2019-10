Un clavado la dejó parapléjica, pero hoy desafía su propio diagnóstico médico

Nadie sabe muy bien porqué no llamaron al 911, sin embargo, lo que supone Tatiana es que la mujer de la casa, que se encontraba borracha, no dimensionó la gravedad del accidente y además pensaron que Tatiana también estaba tomada. Fue recién hasta cinco horas después cuando ella pudo decirle a su mamá lo que había ocurrido.

Seis años encerrada

“Yo no alcanzaba a comprender el accidente de Tati” comenta la madre de Tatiana, Minnie Villarreal, quien con los ojos entumecidos comenta que este lugar les devolvió esperanza. “Es el lugar donde empieza el camino hacia la luz. Es una esperanza para tantos parapléjicos que no tienen un lugar donde rehabilitarse”.



Minnie Villarreal, la madre de Tati comenta que “ellos (SCI FIT) no tuvieron miedo. Ellos no sabían si acaso iba a poder o no, pero trataron y han logrado maravillas”. “Las terapias físicas eran sólo terapias para ejercitar la parte de arriba. No podía hacer nada con las piernas. Podía dar pasos, pero me arrastraba. En las otras terapias no tomaban ningún riesgo” agrega la joven.