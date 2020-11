Síntomas de la gripe y el coronavirus pueden ser muy similares, doctores recomiendan mejor 'guardarse'

"Hemos visto un aumento de casos, no sólo en hospitalización , sino tambien en el número de visitas en la sala de emergencia" asegurra el Dr. Jorge Martínez del hospital St. Agnes de Fresno. Non son cifras como las observadas en estados como Dakota del Sur, Wisconsin o Illinois, pero sí reviste una preocupación para las autoridades de salud, ya que la temporada invernal iniciando.

"El clima si es un factor deteminante en el progresivo aumento de casos" agrega el Dr. Martínez. Una de las preocupaciones de los médicos es que se teme que ante la similitud de síntomas entre el coronavirus y la influenza, quizás las personas no tomen las pecauciones necesarias, pensando que se trate de un simple resfriado.

Todos estos virus pueden presentar ningún síntoma o bien tener uno bastante serio, comenta el doctor. "Los resfriados simples usualmente no pasan de una congestión nasal y no comprometen a la persona", no obstante, recomiendan que "sin importar cuáles sean los síntomas, lo mejor es guardarse y evitar la exposición a las personas de alto riesgo".