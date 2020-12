Proponen cerrar comercios por completo en la ciudad de Fresno

Durante una rueda de prensa el martes, expertos de salud aerearon que lo más desesperante para ellos, es que no todos ponen de su parte.

“¿Quién puede influenciar a esta gente para que cambien su actitud?" cuestionó el doctor Malli "Se les ha dicho un millón de veces desde el inicio de la pandemia que usen la mascarilla, eviten las reuniones, etc. Y no entiendo por qué no escuchan, más aún cuando hay gente que está sufriendo por sus seres queridos."