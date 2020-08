"Fue de un día para otro": familia de campesino hispano cuenta cómo perdió la batalla contra el coronavirus

MADERA, California.- La familia Torres de Madera aún busca respuestas tras la partida del padre debido a complicaciones del coronavirus L os problemas respiratorios para Octavio comenzaron el 9 de julio, pero luego de tres semanas, sus hijos aún no saben cómo se contagió. Y es que "este virus te ataca y no te avisa" , dice Marisa Ramírez, una de sus hijas.

"Le dieron dos médulas, no le duró, no le estaba pasando oxígeno al cerebro, pensaban que tenían muerte cerebral. Le dieron otra médula y esa lo tumbó para abajo. Riñones, hígado, pulmones y se me murió" comenta Marisa intentando explicar las complicaciones médicas que tuvo en el Hospital de Madera, donde fue ingresado el 9 de julio.