Estudiantes y padres aprendiendo inglés enfrentan barreras del idioma y tecnología durante clases virtuales

“Aquí hacemos de inglés y español, pero casi no hacemos inglés ya," confieza el hijo mayor de Claudia, Emiliano Gonzalez de 10 años.

Claudia no quiere que sus hijos pierdan su natal castellano, pero con la enseñanza virtual, se preocupa que no estén aprendiendo inglés al ritmo que deberían.

"Es más tiempo el que están tomando en español. Como [Emiliano] debería ir, tengo entendido 50/50, mitad tiempo español, mitad inglés. Y no, está tomando como una hora, si acaso," Claudia comparte. “[Mi hijo] de 2do grado dice, 'No se escribirlo muy bien', pero le digo ‘Ahí vas poco a poquito, mijo’”.

La madre de 4 no domina el inglés, y tampoco puede ayudarlos en sus tareas.

“Porque uno no es, para empezar no es maestro. Y en segunda, no tenemos las herramientas a veces que necesitan."