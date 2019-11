Estas son las alternativas para reclamar cuando te sientes estafado al adquirir un servicio o producto

Puedes quejarte, pero puede que no obtengas nada a través del comentario u opinión. Por eso, existen organizaciones sin fines de lucro, que tienen la opción de completar un formulario, online y de forma presencial, con el detalle de la queja y así hacer un seguimiento. Si crees haber sido víctima de estafa, lo ideal es contactar al Better Business Bureau, pero si se trata de una situación con un servicio prestado por un médico o un abogado, lo recomendable es dirigirse al Medical Board of California o al The State Bar.