"Nos están envenenando": comunidades latinas del Valle Central son las más impactadas por agua contaminada

“Y me da una tristeza porque deberíamos poder abrir nuestra llave, y tener agua llena," dice Saldívar. "¿Por qué no la tenemos? ¿Por qué?”

Pero muchos han perdido la esperanza. “Por qué no les importamos suficiente?” se pregunta Elana y su vecina agrega: "c on un pueblito, no se apuran mucho," dice Yara Bravo.