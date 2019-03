Rangers arrancan otra campaña en las Grandes Ligas

HORARIOS IMPORTANTES: Los estacionamientos del estadio Globe Life Park en Arlington se abrirán a las 10:00 a.m. y las puertas se abrirán a las 12 del mediodía del día de apertura. Los Rangers exhortan a los fanáticos a llegar temprano el día inaugural. Tal como se estableció en 2015, todos los fanáticos deberán someterse a un examen de detección de metales obligatorio de la Liga Mayor de Béisbol antes de ingresar al estadio.

Los lotes de Northside se recogerán en paradas marcadas a lo largo de AT&T Way, Road to Six Flags y en el estacionamiento F.