Homeowners Association obliga a estos abuelos a sacar a su nieto huérfano de su casa

“Quiero estar aquí", manifestó Collin Clabaugh a un medio local, "porque sé que tengo dos personas que me aman".

"No planeamos esto. No salimos un día y dijimos: Oye, hagamos que Clay se mate, y hagamos que Bonnie muera, y nos llevaremos a Collin".

La comunidad en cuestión, The Gardens and Courtyard at Willow Creek, es un complejo residencial para personas en edad de retiro en la zona de Prescott, a dos horas de Phoenix.