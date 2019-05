El índice de homicidios crece a 40 para el mes de mayo

· 2 de mayo a las 11:34 p.m. en la cuadra 11903 Coit Rd. La víctima fue identificada como Adrian Wells de 21 años.

· 3 de mayo a las 9:04 p.m. en la cuadra 5475 Maple Springs Blvd. La víctima fue identificada como Alan Valdez de 20 años.

· 4 de mayo a las 2:09 a.m. en la cuadra 3206 Aster St. La víctima fue identificada como Juan Martínez de 38 años.

· 4 de mayo a las 1:12 a.m. en la cuadra 2755 E. Ledbetter. La víctima fue identificada como Damon Hines de 39 años.

· 7 de mayo a las 3:15 a.m. en la cuadra 4220 Independence Dr. La víctima fue identificada como Gina Elder de 40 años.

· 14 de mayo en la cuadra 15200 Kleby Rd. La víctima fue identificada como Jaylen Rosenburgh.

· El 16 de mayo a las 12:15 a.m. en la cuadra 1327 Grinnell St. La víctima fue identificada como Carolyn Parrish de 66 años.

· El 19 de mayo a las 12:40 a.m. en la cuadra 4600 de Frio Drive. Las victimas fueron identificadas como Brodrick Stubblefield de 40 años y Wayne Weston de 52 años.

· El 23 de mayo en la cuadra 4000 de Agnes. La víctima fue identificada como Juan Contreras de 22 años.