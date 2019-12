El futuro de Jason Garrett

Personal del equipo de los Cowboys confirmó a Noticias 23 que Jason Garrett estuvo hablando hoy con la familia Jones sobre su futuro. Su contrato vence 10 días después del último partido ocurrido ayer, pero hasta el momento aún no han despedido a nadie. Hoy surgieron rumores de que el equipo sacó a todos los miembros del cuerpo técnico, pero nos confirmaron que aunque a muchos se les acaban sus contratos al final de esta temporada, aún no han decidido el futuro del cuerpo técnico, y que de hacer cambios no sería un despido, sino una decisión de no renovar sus contratos.