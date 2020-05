El drama de una familia hispana del Metroplex que cuenta cómo es vivir con un familiar enfermo de coronavirus

DALLAS, Texas. - Para la señora Sandra Morales y su familia esta semana ha sido muy complicada, desde que el pasado lunes, su esposo Antonio presentó síntomas de coronavirus y tuvieron que aislarlo y diseñar un sistema para no tener contacto con él en lo absoluto.

“El abre la puerta y agarra la comida, luego cuando acaba de comer, me la pone, no hemos podido conseguir Lysol, pero hice un desinfectante casero, el me “esprayea” todo lo que usa, luego lo dejo un rato ahí y ya lo recojo para lavarlo con cloro”, dijo Sandra.