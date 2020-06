Ahogamientos: principal causa de muerte por lesión entre niños de 1 a 4 años en EEUU

1.- Pruebe y enseñe.- Se ha preguntado ultimamente, ¿que tan bien nada su hijo? Sino sabe nadar, inscríbalo en clases de natación. Consideran que aun los que saben nadar, un refuerzo no esta de mas una instrucción de nado adicional como: reglas de seguridad, y cómo desarrollarlo y fortalecerlo, representan una gran defensa ante ahogamientos.



La supervisión táctil es esencial para los niños pequeños y aquellos que no saben nadar. Un chaleco salvavidas también puede ser una buena idea para aquellos que no pueden nadar. Recomiendan que omita los flotadores de brazo estándar y, en su lugar, use un dispositivo de flotación personal -PFD- aprobado por la Guardia Costera de los Estados Unidos.