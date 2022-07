"Me cambiaron la tarjeta por una falsa" A una residente de Dallas Le robaron $2,100 cuando estaba en un cajero automático

DALLAS, Texas. - Cuando Ana Hernández llegó a un cajero automático ubicado en la cuadra 10815 de Web Chapel Road en Dallas, no se imaginó que dos personas esparaban el momento oportuno para robar su dinero. "Cuando me iba del ligar, alguien me dijo: señora no cerró su cuenta y me acerqué con ellos para ver"

Los estafadores se hicieron pasar por personas que aparentemente le ayudaban a resolver un problema que no existía, en medio de la confusión de Ana, uno de ellos le quitó la tarjeta de débito de las manos e intentó por si mismo cerrar la cuenta, en esos pocos segundos y como si se tratara de un acto de magia, el ladrón le cambió la tarjeta por otras y le dio a ella una falsa sin que Ana se diera cuenta "Cuando fui a revisar mi cuenta ya faltabana mil dólares" contó a Univision 23