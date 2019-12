3 consejos para reconciliarte con los seres queridos en esta época… ¡y siempre!

El problema de las familias distanciadas es más común de lo que se cree: en el 2015 The Journal of Marriage and Family dio a conocer un estudio en el que se reveló que, en Estados Unidos, más del 40 por ciento de los participantes había experimentado un alejamiento familiar en algún momento de su vida. Esto es algo que, según la coach de vida Patricia Warner tiene una fácil solución: sólo hay que hacer el intento.