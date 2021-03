Detectan en Illinois la nueva variante brasileña del coronavirus

“Esto significa que si alguien se infectó previamente con Covid-19, es posible que el sistema inmunológico no combata tan eficazmente una segunda infección con esta variante”, dijo Ozer. "También existe cierta preocupación de que las vacunas actuales podrían no ser tan efectivas para prevenir el Covid-19 sintomático con esta variante, aunque no está claro el grado en que difieren".