Una persona en estado crítico tras balacera en Pilsen que involucra a policías y sospechosos

Dos de los cinco sospechosos lograron escapar, tal y como escuchamos dos fueron detenidos y otro fue traído al hospital stroger en estado crítico aparentemente tras sufrir una herida de bala en la cabeza. De acuerdo al señor con el que hablamos, el herido se trataba de su hijo y habría perdido la vida. Información que aún no nos confirma la policía.

Como es natural, él y su esposa están sumamente dolidos, los he visto llorar, tratando de buscar respuestas me han pedido algún número para solicitar información, les he sugerido llamar al cuartel del distrito 12.