"Hasta que te vuelva a ver. Te amo, hermano": Compañero del oficial caído, John Rivera, comparte sus recuerdos con el

"Las palabras ni siquiera pueden expresar las emociones, el dolor, la tristeza y el dolor en mi corazón. John, no eras solo un compañero de trabajo, eras uno de los mejores amigos que he tenido.Y siempre te recordaré y te lo agradeceré. Tan a menudo las personas usan con ligereza la palabra "amigo", pero quiero decir, desde el fondo de mi corazón, que tu fuiste un verdadero amigo y que teníamos el tipo de amistad que todos quisieran querer tener. Sentado aquí, no puedo pensar en un momento de aburrimiento que hemos tenido. En lo único que puedo pensar son en momentos de risa y momentos divertidos. Y esos recuerdos que siempre tendré en mi corazón. Voy a extrañar que siempre me llamabas y me enviabas mensajes de texto pidiéndome consejos; no importa si eran cosas de la vida, relacionadas con el trabajo, o solo cosas en las que estaba pensando. Siempre quise darte el mejor consejo posible porque eras un hermano para mí y yo solo quería lo que era mejor para ti. O cómo siempre intentamos esforzarnos para querer y hacer lo mejor.