Mi perro tiene pasaporte

De pequeña y como casi cualquier niño quería tener perro. Mis hermanos y yo imploramos perro hasta que por tercos, nuestros padres nos concedieron el deseo. No una vez sino dos veces. Y en ambas ocasiones resultó ser un fracaso.

La primera vez que tuvimos perro, un Yorkshire de apenas 6 libras, éramos tan pequeños que de la única tarea de la que nos responsabilizamos era de jugar con Max, así se llamaba. Mis padres tardaron menos de un año en regalarlo a la señora que nos cuidaba. Consideraron que habían cometido un error y que no estábamos preparados para tener un perro.



Al cabo de unos años, en una casa con jardín y siendo nosotros adolescentes, nos volvieron a complacer. Esta vez con un labrador de color chocolate, se llamaba Nico. Pasaron dos años, cuando mis padres se divorciaron y vendieron la casa. Decidieron que ya no había espacio para tener un perro tan grande y nuevamente regalaron al perro. Tantos anos despues y no dejo de pensar… Se me sigue partiendo el alma sólo de pensar qué fue de sus vidas, cómo se adaptaron a sus nuevas familias o si fueron felices.

Su llegada

Coco llegó a mi vida en mi 28 cumpleaños. Entonces residía en Madrid y el que era mi novio me sorprendió con un cachorro adorable de 3 meses de la raza bóxer. Había pasado tres días en Londres por trabajo y al regresar, abrí la puerta y torpemente y con mucha alegría salía a saludarme una bolita de pelo marrón. Ahí decidí que nunca me separaría de él. Lo llevaría conmigo donde me llevara la vida. Y así lo hice. Al cabo de un par años nos mudamos a Argentina. Luego regresamos a España por unos meses para luego volver a cruzar el charco y esta vez vivir en Estados Unidos.

Coco se convirtió en mi casa. Allá donde estuviera él ése era mi hogar. Recuerdo llegar a Buenos Aires y salir a pasear por primera vez. Todo nuevo, todo extraño. Solos Coco y yo, caminando por las calles empedradas de Palermo Soho. Sentarme en una cafetería, bajo el sol, respirar profundamente, mirar a mi alrededor, acariciar a Coco y decirle: Bienvenido a la Argentina, ¡che!

Viajar con un animal no es fácil. No todas las compañía aéreas te aceptan animales. Y no sólo eso, cuesta dinero. Cada país tiene una normativa distinta, necesitas documentos de diferentes organismos y a veces hasta pagar una tarifa solo por el hecho de entrar al país con una mascota. Y por si fuera poco, el animal si ha de viajar en bodega (animales por encima de los 15lb) lo hace en su caja pero con las maletas. No hay un espacio diseñado para viajar con seres vivos. Es decir, el animal pasa frío y sufre del fuerte ruido de los motores. Recuerdo que en una ocasión, hasta me hicieron firmar un documento para eximir de responsabilidades a la compañía aérea en caso de que el animal se extraviara. ¡Una locura!

Nuestro traslado a Estados Unidos fue un poco más aparatoso. El trámite de mi permiso de trabajo hizo que por 7 meses Coco y yo estuviéramos separados. Nunca antes habíamos estado tanto tiempo lejos el uno del otro. Lo dejé en Chicago pensando que el proceso de la visa no iba a tardar más de unos pocos meses, ingenua yo. No quería hacerlo pasar otra vez por un viaje transatlántico así que dejé a Coco con mi novio, mi actual marido, quien encantado decidió hacerse cargo del perro. Matamos la ansiedad por separación hablando por Skype.

Por suerte, toda espera llega a su fin. Y con mi visa en mano pude regresar a Chicago a reencontrarme con Coco. Ese fue un momento memorable.

Un perro es un animal y es también un miembro de tu familia. Que tengas una casa grande o luego pequeña, que te cambies de país o que acabes una relación, que cambies de trabajo... Todo eso no es excusa. Un perro forma parte de tu vida, de tu tiempo, de tus responsabilidades, de tus preocupaciones y de tus gastos económicos.

Y lo más importante, un perro forma parte de tu felicidad y de tus aprendizajes. Es tu compañero de vida, tu amigo. No te sentirás solo y te recibirá siempre con alegría. Se acurrucará en ti cuando estés triste, tratará de defenderte y querrá jugar contigo todo el tiempo. Para ellos tu eres su familia.

Coco ahora tiene 8 años, lo que equivaldría a 72 años humanos. Empieza a estar mayor pero sigue teniendo la misma energía que cuando era cachorro. A veces me hace enfadar y a veces se enfada él conmigo por no dedicarle todo el tiempo que le gustaría. Ahora en casa somos 4. Y no hay cosa que me haga más feliz que ver a mi hijo crecer junto a Coco.

Si estás pensando en tener un perro, piénsalo bien, porque un perro es para toda la vida.